Na ’daverend succes’ dit jaar weer gemengd golftoernooi Australian Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Gemengd golftoernooi Australian Open een succes: dit jaar weer

08.57 uur: De mannelijke en vrouwelijke topgolfers zijn ook dit jaar tegelijkertijd actief op het Australian Open. De eerste editie van vorig jaar, met het hoogste aantal bezoekers in tien jaar, is zo goed bevallen dat de toernooiorganisatie dit heeft besloten. De mannen en vrouwen spelen van 30 november tot en met 3 december op dezelfde banen in Sydney en krijgen hetzelfde prijzengeld.

„De editie van vorig jaar was een daverend succes”, beweert James Sutherland, de baas van Golf Australia. „Het evenement zal dit jaar verder worden verbeterd en zal opnieuw laten zien hoe wij golf als sport voor iedereen willen laten groeien.”

Sutherland had eerder al gezegd dat hij wilde dat golf een meer „inclusief karakter” zou krijgen. Ook „houden sponsoren van het concept”, oordeelde hij al. In de golfsport is het niet gebruikelijk om mannen en vrouwen op dezelfde dagen op dezelfde banen te laten spelen.