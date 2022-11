Premium Het beste van De Telegraaf

Dramastart Messi op WK: met vrienden win je de wereldtitel niet

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Ontgoocheling bij Lionel Messi, die een valse WK-start kent met Argentinië. Ⓒ FOTO’S Getty Images

DOHA - De WK-stunt van de eeuw leverde debutant Senegal in 2002 door wereldkampioen Frankrijk in de openingswedstrijd te verslaan. Die constatering neemt niets weg van de glans van het huzarenstukje van Saoedi-Arabië, dat Argentinië met Lionel Messi versloeg (2-1) in de eerste groepswedstrijd. Terwijl Messi de Argentijnen tijdens zijn laatste wereldbekertoernooi in de tiende minuut met een penalty op voorsprong schoot tegen de Saoedi’s.