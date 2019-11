Engelse fans geven 1,5 miljard euro uit

Pierre-Emerick Aubameyang bedankt de fans van Arsenal. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - De Premier League is verreweg de meest populaire voetbalcompetitie ter wereld. Maar bij welke club krijg je nu het meeste waar voor je geld als gaat kijken? En wie klopt zijn supporters het meeste geld uit de zakken? Één ding is zeker, de clubs in de hoogste voetbalafdeling in Engeland zijn de laatste vijf jaar flink extra aan hun fans gaan verdienen. De kosten die de supporters gezamenlijk maken, overstijgen inmiddels ruim de grens van 1 miljard euro...