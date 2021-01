Ted-Jan Bloemen geniet na bizarre trainingsmaanden van Thialf

Ted-Jan Bloemen traint met shorttrackschaatsen op het jaloersmakende natuurijs van Ghost Lake in Canada. Ⓒ Dave Holland/Speed Skating Canada

HEERENVEEN - Terwijl de Nederlandse schaatsers de afgelopen maanden uitstekend konden trainen in Thialf, stonden veel buitenlandse rijders voor grote uitdagingen. Ted-Jan Bloemen, regerend wereldkampioen op de vijf kilometer, kan er als geen ander over meepraten. Zijn laatste wedstrijd dateert van maart vorig jaar en zijn voorbereiding op de World Cup van komend weekeinde in Heerenveen was verre van ideaal. Al leverde het wél benijdenswaardige beelden op.