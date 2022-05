Sport Kort: FC Twente accepteert schikkingsvoorstel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

FC Twente accepteert schikkingsvoorstel voor afsteken vuurwerk

19.36 uur: FC Twente heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd betreffende de rookbommen die werden afgestoken rondom de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, op zaterdag 19 maart. De nummer 4 van de Eredivisie moet een boete van 3750 euro betalen. FC Twente wil het bedrag verhalen op de fans die het vuurwerk afstaken.

FC Twente had een voorwaardelijke straf voor het afsteken van vuurwerk rondom het thuisduel met Ajax, op 22 augustus van vorig jaar.

AZ-trainer Jansen heeft fitte selectie en Jelle Duin terug

18:50 uur AZ-trainer Pascal Jansen beschikt voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op woensdag over een fitte selectie. Ook spits Jelle Duin (23), die maanden aan de kant stond met een blessure, keert terug in de wedstrijdselectie.

"Dinsdag stonden we voor het eerst in lange tijd met 23 veldspelers en vier keepers op het veld. Ook Yusuf Barasi trainde weer mee. Mooi om te zien dat we in de eindfase van het seizoen met een volledige groep kunnen trainen. Je ziet ook wel wat teams die daar moeite hebben, dus ik prijs me gelukkig dat wij alles op het veld hebben staan", aldus Jansen. Alleen Jordy Clasie is er in Utrecht niet bij, wegens een schorsing.

FC Utrecht strijdt met FC Twente om de vierde plek in de Eredivisie. Dat zou betekenen dat de Alkmaarders niet in actie hoeven te komen in de play-offs. "Wij hebben in een eerder stadium al kansen gehad het meer naar ons toe te trekken, maar het is nu nog steeds mogelijk. Wij zijn er 100 procent van overtuigd dat wij bij twee goede resultaten een Europees ticket pakken", zei Jansen, die met zijn ploeg 2 punten minder heeft dan FC Twente: 62 om 60.

AZ sluit de competitie zondag af met een thuiswedstrijd tegen RKC.

Tsonga en Simon krijgen wildcard voor laatste keer Roland Garros

18:03 uur De Franse tennissers Jo-Wilfried Tsonga en Gilles Simon hebben een wildcard ontvangen voor Roland Garros. Voor beiden wordt het hun laatste deelname aan het grandslamtoernooi in eigen land.

De 37-jarige Tsonga maakte vorige maand bekend na Roland Garros te stoppen, afgelopen weekend meldde de even oude Simon dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen. "Het was een magisch, prachtig en buitengewoon avontuur. Aan het einde van het jaar stopt het. Er is geen verdriet en geen spijt. Alleen de wil om alles te geven wat ik nog heb, bij elke wedstrijd", schreef Simon.

Tsonga is de voormalig nummer 5 van de wereld, Simon reikte tot de zesde plek. Momenteel staan ze respectievelijk 263e en 160e op de mondiale ranglijst.

Ook Lucas Pouille mag op basis van een wildcard deelnemen aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Roland Garros begint op zondag 22 mei.

Finale EK voetbal 2024 in Berlijn, openingswedstrijd in München

17:36 uur De finale van het EK voetbal van 2024 in Duitsland wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in Berlijn. De Europese voetbalbond UEFA heeft het speelschema voor de eindronde, die wordt gehouden van 14 juni tot en met 14 juli, goedgekeurd. De openingswedstrijd vindt plaats in de Allianz Arena in München.

Het EK van 2024 zal worden afgewerkt in tien steden in Duitsland. Naast Berlijn en München zijn dat Hamburg, Leipzig, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Keulen en Stuttgart.

De Graafschap stelt Poldervaart aan als hoofdtrainer

17:02 uur Eerstedivisionist De Graafschap heeft Adrie Poldervaart aangesteld als hoofdtrainer. De 51-jarige Poldervaart is momenteel nog assistent-trainer bij FC Groningen. Hij heeft voor twee seizoenen getekend in Doetinchem.

Poldervaart is de opvolger van Jan Vreman, die het seizoen afmaakt als interim-trainer. De Graafschap maakt nog kans op promotie naar de Eredivisie. Maandag werd het thuis tegen FC Eindhoven 1-1 in de eerste ronde van de play-offs om promotie.

Poldervaart was al eerder in beeld om bij De Graafschap aan het werk te gaan, maar toen kwam het er niet van. "Na een jaar is het er dan toch van gekomen. Ik word onderdeel van de historie van De Graafschap. Ik kijk ernaar uit om met de enorme supportersschare en iedereen eromheen, met elkaar iets moois neer te gaan zetten en de sfeer als trainer op De Vijverberg te proeven. Ik wens De Graafschap veel voorspoed in de play-offs en kijk uit naar mijn presentatie", aldus Poldervaart, die eerder hoofdtrainer was bij Excelsior.

De Graafschap eindigde dit seizoen als 9e in de Keuken Kampioen Divisie.

Verdediger Lucassen van Go Ahead naar NAC Breda

15:57 uur Verdediger Boyd Lucassen stapt komende zomer over van Go Ahead Eagles naar NAC Breda. De Bredase club, die bezig is met de play-offs om promotie naar de Eredivisie, neemt de 23-jarige speler transfervrij over. Lucassens contract in Deventer loopt deze zomer af. Hij heeft zich voor drie jaar verbonden aan NAC.

Lucassen kwam dit seizoen namens Go Ahead tot nu toe 29 keer uit in de Eredivisie, in de meeste duels als basisspeler. Meestal stond hij op de rechtsbackpositie, maar Eagles-trainer Kees van Wonderen gebruikt Lucassen ook als verdedigende middenvelder.

Doelman De Keijzer mist door blessure rest seizoen FC Utrecht

15:57 uur Fabian de Keijzer zal dit seizoen niet meer in actie komen voor FC Utrecht. De doelman, die sinds de winterstop eerste keus was, heeft in het duel met PEC Zwolle zaterdag een blessure aan het bovenbeen opgelopen. De Keijzer moest zich in de rust laten vervangen. Na onderzoek volgde dinsdag het slechte nieuws.

„Bij het trappen van een bal voelde ik direct dat er iets niet goed zat”, laat De Keijzer, die dinsdag zijn 22e verjaardag viert, via de club weten. „Ik vind het heel vervelend dat ik de ploeg nu niet kan helpen in de beslissende fase van het seizoen. Maar ik kan niets anders doen dan mij nu volledig focussen op mijn herstel, zodat ik er in de eindfase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer bij kan zijn

Golficonen Mickelson en Woods in major US PGA Championship

13:11 uur Golfer Phil Mickelson maakt deze maand in het US PGA Championship zijn rentree. De 51-jarige Amerikaan is de titelverdediger in het majortoernooi, dat tussen 19 en 22 mei wordt afgewerkt in Tulsa, Oklahoma. Ook Tiger Woods is een van de deelnemers.

Mickelson werd vorig jaar de oudste majorwinnaar toen hij het US PGA Championship op zijn naam schreef. In februari besloot de uitgesproken golfer een pauze in te lassen nadat hij felle kritiek had geuit op de PGA Tour en overwoog te gaan spelen op een andere tour, gefinancierd door het omstreden Saudi-Arabië. Hij kwam vrij snel terug op zijn woorden, maar raakte wel sponsors kwijt en zocht tijdelijk de luwte op.

Woods (46) maakte in april een vrij sensationele comeback in de Masters in Augusta, veertien maanden na zijn zware verkeersongeluk waardoor hij bijna een van zijn benen verloor. De 15-voudig majorwinnaar kondigde eerder al zijn deelname aan het Brits Open aan in juli, maar komt dus ook in actie op het tweede majortoernooi van dit jaar.

Russische delegatie meldt zich ondanks schorsing bij UEFA-congres

12.51 uur: Een delegatie van de Russische voetbalbond zal het congres van de Europese voetbalunie UEFA in Wenen bezoeken. Dat gebeurt ondanks de schorsing die Rusland na de inval in Oekraïne uit alle internationale competities houdt. Volgens het Russische persbureau R-Sport is zowel voorzitter Aleksandr Djoekov als secretaris-generaal Aleksandr Alajev naar de Oostenrijkse hoofdstad afgereisd. Het persbureau baseert zich op een mededeling van de Russische voetbalbond.

Djoekov zou dinsdagmiddag aanwezig zijn bij een vergadering van het uitvoerend comité van de UEFA, terwijl Alajev Rusland woensdag vertegenwoordigt tijdens het congres. Daar wordt onder meer gesproken over een aanpassing van de Champions League en de toewijzing van de finale van de Conference League voor 2023.

Eerder kondigde de UEFA aan Rusland ook voor het seizoen 2022/23 uit te sluiten van alle competities.

Ruim 100.000 fans willen met Eintracht naar finale in Sevilla

12.25 uur: Eintracht Frankfurt heeft „veel meer dan 100.000” aanvragen gekregen voor kaartjes voor de finale van de Europa League. De Duitse club treft op 18 mei het Schotse Rangers in Sevilla. Frankfurt kreeg officieel maar 10.000 tickets toebedeeld van de Europese voetbalunie UEFA.

„We rekenden op een grote vraag, maar dat het zo massaal zou zijn overtreft alle verwachtingen”, zei bestuurslid Axel Hellmann op de clubwebsite. Eintracht liet weten „zijn uiterste best te zullen doen” om zoveel mogelijk fans van tickets te voorzien. „Al weten we dat er velen teleurgesteld zullen achterblijven.”

De club maakte maandag al bekend dat het in het eigen stadion een groot scherm zal installeren. Hellmann verklaarde dat hij verwacht dat sowieso „enkele tienduizenden fans” de club achterna zullen reizen naar Spanje. Vorige maand zagen zeker 25.000 fans Eintracht in Spanje FC Barcelona uitschakelen in de kwartfinales. Ook in Londen tegen West Ham werd de club massaal ondersteund.

Frankfurt staat voor het eerst sinds 1980 in een Europese finale. Toen werd de UEFA Cup in twee wedstrijden veroverd tegen het eveneens Duitse Borussia Mönchengladbach.

Finland en Letland willen van Rusland afgepakte WK ijshockey

12.20 uur: Finland en Letland willen gezamenlijk het WK ijshockey in 2023 organiseren. Het toernooi was toegewezen aan Rusland, maar de internationale ijshockeybond IIHF ontnam dat land de organisatie vanwege de inval in Oekraïne. De mondiale federatie zou het initiatief van de landen, die grenzen aan Rusland, toejuichen.

„We overwegen dit serieus. Ons team is volledig voorbereid, heeft de ervaring en de kennis. We zijn in gesprek met de Finnen om gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen”, zei voorzitter Aigars Kalvitis van de Letse ijshockeybond.

Finland is dit jaar al gastheer van het WK. Letland nam het WK van 2021 in zijn eentje voor zijn rekening nadat mede-gastland Belarus afviel vanwege de onveilige situatie in dat land rond de presidentsverkiezingen. De IIHF neemt eind mei op een congres in het Finse Tampere een besluit over wie het WK in 2023 mag organiseren.

Atleten Schilder en Vloon in seizoensopener Diamond League Doha

11.39 uur: Kogelstootster Jessica Schilder en polsstokhoogspringer Menno Vloon zijn de enige twee Nederlandse atleten die vrijdag meedoen in de seizoensopener van de Diamond League in Doha. Ze treffen beiden een veld met topatleten. Doha is de eerste in de toonaangevende serie van vooralsnog dertien atletiekwedstrijden dit jaar.

Schilder neemt het onder anderen op tegen de Amerikaanse Chase Ealey, die bij de WK indoor in maart in Belgrado zilver veroverde. Schilder verraste daar met een bronzen medaille met een Nederlands record van 19,48. In de buitenlucht kwam ze dit jaar al tot 18,89. Nederlands recordhouder Vloon springt onder anderen tegen de Zweed Armand Duplantis, die bij de WK indoor de titel veroverde in een wereldrecord van 6,20 meter. Vloon heeft 5,96 als hoogste sprong staan.

Topaffiche in Doha is de 200 meter bij de mannen met olympisch kampioen Andre De Grasse, wereldkampioen Noah Lyles en Fred Kerley, winnaar van olympisch zilver op de 100 meter.

PSV haalt middenveldster Kaagman uit Engeland

11.16 uur: Inessa Kaagman voetbalt komend seizoen weer in de Nederlandse competitie. De 26-jarige middenveldster heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan PSV. De twaalfvoudig Oranje-international komt over van het Engelse Brighton & Hove Albion.

De Noord-Hollandse speelde eerder vijf seizoenen voor Ajax, waarna ze in 2018 de overstap maakte naar de Engelse competitie. Ze kwam twee seizoenen uit voor Everton en stapte daarna over naar Brighton. „Ik ben blij om terug te keren naar Nederland”, zegt ze op de website van de Eindhovense Eredivisionist. „PSV is een club die de afgelopen jaren telkens voorwaartse stappen is blijven maken en heeft sportieve ambities die mij aanspreken.”

Beachduo Boermans/De Groot neemt leiding op wereldranglijst

11.15 uur: De beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn de nieuwe nummers 1 op de wereldranglijst. Het Nederlandse koppel nam die positie over van hun landgenoten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Boermans en De Groot eindigden afgelopen weekeinde als vierde op het Challenge-toernooi van Doha. Brouwer en Meeuwsen ontbraken daar wegens een blessure van eerstgenoemde.

Vorige week voerden voor het eerst een Nederlands mannenteam en een Nederlands vrouwenteam tegelijkertijd de wereldranglijst aan. Bij de vrouwen handhaafden Katja Stam en Raïsa Schoon zich aan kop van de ranglijst na een vijfde plaats in Qatar.

Boermans en De Groot vormen sinds de zomer van 2020 een koppel. Vorig jaar veroverden ze zilver op het EK.

Swiatek klaar voor titelprolongatie in Rome

09.12 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek is verlost van haar schouderblessure en zet deze week in op prolongatie van haar titel in het graveltoernooi van Rome. De nummer 1 van de wereld won vorig jaar het toernooi door de Tsjechische Karolina Pliskova in de finale met 6-0 6-0 te verslaan.

De 20-jarige Swiatek maakt tot dusver een flitsend seizoen door met toernooizeges in Doha, Indian Wells, Miami en Stuttgart. Ze is inmiddels 23 partijen op rij ongeslagen. Na haar zege in Stuttgart laste ze een rustpauze in om haar pijnlijke schouder te laten herstellen. „Ik heb vijf of zes dagen mijn tennisracket niet aangeraakt en dat was heerlijk”, zei Swiatek in aanloop naar haar eerste partij in Rome. „Het is fijn dat je de mogelijkheid hebt zo’n pauze te nemen tussen de toernooien door. Ik voel me frisser, mentaal en fysiek.”

De als eerste geplaatste Swiatek heeft in Rome in de eerste ronde een bye. Ze treft in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Amerikaanse speelsters Alison Riske en Shelby Rogers.

Zwaardere straffen voor racisme in Zuid-Amerikaans voetbal

08.20 uur: De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol bindt de strijd aan met racisme en discriminatie door zwaardere straffen in te voeren. Een speler die zich schuldig maakt aan racistisch gedrag krijgt vanaf nu een schorsing van minstens vijf wedstrijden of twee maanden opgelegd. Een club waarvan de supporters over de schreef gaan moet rekenen op een boete van minstens 100.000 dollar (95.000 euro) en kan ook gestraft worden met het spelen van wedstrijden zonder publiek.

De Conmebol voelde zich geroepen strengere maatregelen af te kondigen na een aanhoudende reeks van racistische incidenten bij wedstrijden in de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse tegenhangers van de Champions League en Europa League. „Zwaardere sancties zijn nodig vanwege de zorgwekkende toename van het aantal overtredingen door supporters waarbij sprake is van discriminatie, met name racisme”, aldus de bond.

Warriors vergroten voorsprong op Grizzlies in play-offs NBA

07.58 uur: De basketballers van Golden State Warriors zijn nog één zege verwijderd van een plek in de finale van de Western Conference in de NBA. De ploeg uit San Francisco won in de play-offs de vierde wedstrijd tegen Memphis Grizzlies met 101-98 en kwam daardoor 3-1 voor in de best-of-seven-serie. Stephen Curry vertolkte een sleutelrol bij de Warriors met een score van 32 punten. Zijn rake vrije worpen in de slotfase van het duel maakten het verschil.

De Warriors speelden zonder coach Steve Kerr op de bank. Hij moest de wedstrijd overslaan vanwege een besmetting met het coronavirus.

Boston Celtics kwam in de halve finales van de play-offs in de Eastern Conference op gelijke hoogte met regerend NBA-kampioen Milwaukee Bucks. De Celtics wonnen wedstrijd vier met 116-108 en zette de stand in de best-of-seven op 2-2. Al Horford en Jayson Tatum waren de scherpschutters bij de ploeg uit Boston met ieder 30 punten. De Bucks leunden als gewoonlijk op topschutter Giannis Antetokounmpo. De Griek noteerde 34 punten.