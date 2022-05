Sport Kort: Sleutelrol Curry bij zege Warriors

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwaardere straffen voor racisme in Zuid-Amerikaans voetbal

08.20 uur: De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol bindt de strijd aan met racisme en discriminatie door zwaardere straffen in te voeren. Een speler die zich schuldig maakt aan racistisch gedrag krijgt vanaf nu een schorsing van minstens vijf wedstrijden of twee maanden opgelegd. Een club waarvan de supporters over de schreef gaan moet rekenen op een boete van minstens 100.000 dollar (95.000 euro) en kan ook gestraft worden met het spelen van wedstrijden zonder publiek.

De Conmebol voelde zich geroepen strengere maatregelen af te kondigen na een aanhoudende reeks van racistische incidenten bij wedstrijden in de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse tegenhangers van de Champions League en Europa League. "Zwaardere sancties zijn nodig vanwege de zorgwekkende toename van het aantal overtredingen door supporters waarbij sprake is van discriminatie, met name racisme", aldus de bond.

Warriors vergroten voorsprong op Grizzlies in play-offs NBA

07.58 uur: De basketballers van Golden State Warriors zijn nog één zege verwijderd van een plek in de finale van de Western Conference in de NBA. De ploeg uit San Francisco won in de play-offs de vierde wedstrijd tegen Memphis Grizzlies met 101-98 en kwam daardoor 3-1 voor in de best-of-seven-serie. Stephen Curry vertolkte een sleutelrol bij de Warriors met een score van 32 punten. Zijn rake vrije worpen in de slotfase van het duel maakten het verschil.

De Warriors speelden zonder coach Steve Kerr op de bank. Hij moest de wedstrijd overslaan vanwege een besmetting met het coronavirus.

Boston Celtics kwam in de halve finales van de play-offs in de Eastern Conference op gelijke hoogte met regerend NBA-kampioen Milwaukee Bucks. De Celtics wonnen wedstrijd vier met 116-108 en zette de stand in de best-of-seven op 2-2. Al Horford en Jayson Tatum waren de scherpschutters bij de ploeg uit Boston met ieder 30 punten. De Bucks leunden als gewoonlijk op topschutter Giannis Antetokounmpo. De Griek noteerde 34 punten.