Luiten in middenmoot na eerste ronde San Francisco

De Nederlandse golfer had, bij het eerste majortoernooi van dit jaar, 71 slagen nodig voor zijn eerste ronde. Luiten neemt daarmee de gedeelde 68e plaats in.

Luiten zou aanvankelijk niet meedoen op het Harding Park in Californië. Toen duidelijk werd dat de coronamaatregelen werden versoepeld en de golfers niet eerst twee weken in quarantaine hoefden, besloot Luiten toch naar de Verenigde Staten te gaan.

Day en Todd bovenaan

De Australiër Jason Day en de Amerikaan Brendon Todd delen met allebei 65 slagen de leiding. Negen golfers, onder wie de Duitser Martin Kaymer, volgen met 66 slagen. Tiger Woods ging rond in 68 slagen en is voorlopig twintigste. De Amerikaan staat op vijftien toernooioverwinningen bij de majors en is op jacht naar recordhouder Jack Nicklaus, die achttien maal zegevierde.

Het toernooi is gedoteerd met een prijzenpot van 11 miljoen dollar, omgerekend ruim 9 miljoen euro.