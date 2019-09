Ronaldo vindt zichzelf de beste voetballer ooit

De Portugese superster heeft - net zoals Lionel Messi - vijf Gouden Ballen in bezit, maar de honger naar meer is groot bij Ronaldo. Dit jaar strijden de twee, samen met Virgil van Dijk, om de Ballon d’Or en Ronaldo neemt de ereprijs maar al te graag in ontvangst.

„Messi is misschien wel de grootste in de geschiedenis”, vertelt Ronaldo tegen ITV. „Als ik boven hem wil staan, dan heb ik misschien zes, zeven of acht Ballon d’Ors’ nodig. Het zou geweldig zijn en ik denk dat ik het verdien.”

Als het aan Ronaldo ligt, dan is hij de speler die de titel ’G.O.A.T’ (Greatest Of All Time), moet dragen. „Ik zal de geschiedenisboeken van het voetbal in gaan als een van de beste spelers ooit.” Waarom? „Voor wat ik heb gedaan en voor wat ik nog steeds doe”, zegt CR7. „Voor mijzelf sta ik op nummer één. Als ik bij sommige fans op twee sta, dan maakt mij dat niet uit. Hoe dan ook weet ik dat ik een van de beste spelers ooit ben.”