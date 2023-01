Manchester City klopt Chelsea en kruipt richting koploper Arsenal

In een tegenvallende eerste helft kreeg Chelsea meteen twee tegenvallers te verwerken. Eerst was het Raheem Sterling die met een blessure naar de kant moest even later gevolgd door Christian Pulisic. Zijn vervanger Carney Chukwuemeka had wel bijna de openingstreffer op zijn naam kunnen schrijven, maar de 19-jarige invaller schoot aan het einde van de eerste helft op de paal.

Even daarvoor in de 38e minuut had goalgetter Erling Haaland bij Manchester City zijn eerste kans, maar het Noorse fenomeen schoot dit keer naast.

Riyad Mahrez maakte na ruim een uur spelen de winnende treffer voor Manchester City. Ⓒ AFP

De tweede helft was een stuk aantrekkelijker. Aké had in de 51e minuut een prima kans om de score te openen, maar zijn kopbal na een voorzet van Kevin De Bruyne belandde op de lat. Er waren nog meer kansen voor City, maar ook Chelsea liet zich niet onbetuigd. Een schot van Thiago Silva ging maar net naast.

Na ruim een uur spelen was het dan toch raak. Het doelpunt kwam tot stand dankzij twee invallers, die allebei pas net in het veld stonden. Jack Grealish gaf de bal vanaf de linkerkant laag voor en Riyah Mahrez kon bij de tweede paal binnen tikken. Doelman Kepa Arrizabalaga schatte de voorzet niet goed in en liet de bal aan zich voorbij gaan. Het bleek de winnende treffer.

Bij Chelsea stond Hakim Ziyech voor de eerste keer na het WK met Marokko, dat als vierde eindigde, in de basis. De oud-Ajacied was voor het WK begon vooral invaller en bankzitter bij Chelsea. In de competitie stond hij dit seizoen tot dusverre één keer eerder in de basis, eind augustus tegen Southampton. Oranje-international Nathan Aké deed bij City ook vanaf het begin mee.

Chelsea won slechts één van de laatste acht competitieduels en neemt na zeventien duels de tiende plek in. De ploeg van coach Graham Potter heeft 25 punten. Koploper Arsenal heeft 44 punten.