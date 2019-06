Emmen haalt Kroaat uit Polen

De 24-jarige Kroaat komt over van de Poolse club Wisla Krakow, waar hij afgelopen seizoen clubtopscorer was met 12 doelpunten. Kolar heeft getekend voor twee seizoenen bij de Drentse eredivisieclub en kan er eventueel een derde jaar aan vastplakken.

Kolar komt uit de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb, maar speelde vooral bij Lokomotiva, een andere club uit de hoofdstad van Kroatië. Hij speelde sinds 2017 bij Wisla Krakow.

„De Nederlandse competitie spreekt me aan, net als het verhaal van FC Emmen. Ik kijk ernaar uit om in een vol stadion met doelpunten en assists belangrijk te zijn voor de club”, meldt Kolar in een persbericht van FC Emmen, de nummer veertien van het afgelopen seizoen in de eredivisie.