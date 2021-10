Herbeleef bizarre titelprolongatie Rico Verhoeven

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Het was zaterdagavond tijd voor GLORY Collision 3. In de Gelredome verdedigde kickbokser Rico Verhoeven in een bloedige strijd met Jamal Ben Saddik zijn wereldtitel. Onze verslaggever Lars van Soest was aanwezig en deed live verslag. Herbeleef het titelgevecht aan de hand van zijn tweets.