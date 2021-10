Live Glory: Rico Verhoeven treft Jamal Ben Saddik om wereldtitel

Door onze Telesportredactie

Het is zaterdagavond tijd voor GLORY Collision 3. In de Gelredome verdedigt kickbokser Rico Verhoeven vanaf ongeveer 22.30 uur zijn wereldtitel in het zwaargewicht tegen Jamal Ben Saddik. Onze verslaggever Lars van Soest is aanwezig en doet live verslag, dat hieronder is te volgen.