Margot Boer: 'Een functie die echt bij je past'

Oud-schaatster Margot Boer is de enige Nederlandse die ooit een olympische medaille op de 500 meter won. Ze veroverde brons op de WK sprint en tweemaal brons tijdens de Spelen.

"Na mijn opleiding op de Johan Cruyff Academy ben ik mij volledig op mijn sport gaan richten, met twee bronzen medailles tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014 als kroon op mijn werk. Daarna vond ik vrij snel een baan bij een start-up die zich richt op de sportmedische branche, alleen wil ik me wel blijven ontwikkelen."

"Ik volg nu de Master in Sport Management aan het Johan Cruyff Institute, wat mij een breder perspectief op de sportsector biedt. De opleiding is internationaal en de groep is erg divers met studenten uit binnen- en buitenland, jong en oud, topsporters en zakenmensen. Je leert daardoor veel van elkaar, want iedereen bekijkt het vanuit het eigen kennisgebied."

"Ik was gewend om in een team te sporten, maar in de schaatswereld kent iedereen elkaar. Een nieuw team vormen en daarmee een Master Final Plan opstellen was aanvankelijk ook een uitdaging. Nu gaat dat goed. Ik houd ervan mijn teamgenoten te motiveren en streef naar open communicatie, waarin ieders inbreng telt."

"Ik ben TELESPORT enorm dankbaar voor de scholarship. Het feit dat ik na het beëindigen van mijn schaatscarrière daar gewoon naar moest solliciteren, geeft aan dat topsporters daar ook mee te maken krijgen, net als ieder ander. Door de steun vanuit Telesport aan de Master wordt de connectie met het bedrijfsleven versterkt. Ik ben blij dat ik nu het fundament kan verstevigen om later mijn ervaring én kennis vanuit de praktijk en de studies toe te gaan passen in de sportwereld."

"Tijdens mijn schaatscarrière heb ik in verschillende teams gezeten die verschillend werden geleid. Ik miste soms de connectie tussen atleten en management. Via de Master hoop ik in de toekomst die verbinding wel te kunnen maken, dankzij de juiste achtergrondkennis en de vaardigheden om dat te kunnen doen."