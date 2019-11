Bosz boekt prachtige zege met Leverkusen in München

Het bekende de eerste nederlaag voor interim-trainer Hansi Flick, die als opvolger van Niko Kovac uitstekend was begonnen bij Bayern. De eerste vier duels onder zijn leiding werden allemaal gewonnen en de doelcijfers waren indrukwekkend: 16-0. Leverkusen wist pas voor de vierde keer een competitiewedstrijd bij Bayern te winnen. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2012.

Bailey grote man

De Jamaicaan Leon Bailey maakte beide doelpunten voor Leverkusen. In de 10e minuut trof hij doel met een harde schuiver met rechts, in de 35e minuut deed hij het met links nog eens over. Een minuut voor het winnende doelpunt had Thomas Müller Bayern op gelijke hoogte gebracht.

In de slotfase drong Bayern aan en het was extra spannend omdat Bayer-verdediger Jonathan Tah rood kreeg wegens het neerhalen van de doorgebroken Philippe Coutinho. Met een man meer kon Bayern, dat via Robert Lewandowski nog wel de lat raakte, de tweede nederlaag in eigen huis niet voorkomen. Vorige maand was Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder ook al te sterk in München.

Bayern staat na de nederlaag na dertien duels op 24 punten, Leverkusen heeft twee punten minder. RB Leipzig staat voorlopig aan kop met 27 punten. Nummer 2 Borussia Mönchengladbach komt zondag nog in actie, thuis tegen Freiburg.

