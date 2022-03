Sparta komt goed weg met penaltymoment en pakt punt in Nijmegen

De thuisclub kreeg heel wat kansen, maar wist doelman Maduka Okoye niet te passeren. De Nigeriaanse international hield in de 22e minuut Elayis Tavsan van scoren af. De bal kwam in de rebound bij Jonathan Okita, maar diens schot werd van de lijn gekopt door Sparta-verdediger Dirk Abels. Kort voor rust schoot Dirk Proper de bal net naast het doel van Okoye.

Sparta, dat vorige week met 1-0 won van Go Ahead Eagles, was in de eerste helft alleen een keer gevaarlijk met een kopbal van aanvoerder Adil Auassar. De Rotterdammers ontsnapten na rust aan een strafschop toen Auassar hands maakte en pakten dankzij doelman Okoye weer een punt. Sparta kwam op 21 punten, eentje meer dan hekkensluiter PEC Zwolle. De ploeg van Fraser moet komende maand nog de laatste zes minuten van de uitwedstrijd tegen Vitesse uitspelen. Sparta verdedigt dan een voorsprong van 1-0. Bovendien heeft het de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard nog tegoed. NEC staat met 32 punten in de middenmoot.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie