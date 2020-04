Skeletonner Akwasi Frimpong ’dacht aan einde van de wereld’ na aardbeving

Erica, Ashanti en Akwasi Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - Het was ramp op ramp. Zoals iedereen is ook Akwasi Frimpong met zijn gezin in de greep van het coronavirus. Een aardbeving in het Amerikaanse Utah maakte het drietal nog angstiger. Met zijn dochter Ashanti en vrouw Erica dook de Amsterdamse Ghanees onder de tafel met een grotere vrees dan hij ooit eerder kende in zijn leven. „Ik dacht dat dit het einde van de wereld betekende.”