Ronald Koeman dolt over Luis Suarez

Op de laatste vraag van een sidekick of hij Suarez alsjeblieft naar Ajax wil laten gaan, zei Koeman: ‘Als ik jullie daar heel blij mee maak..” De Telegraaf meldde eerder deze week dat Ajax wil stunten met de komst van de 33-jarige Uruguayaan. Het is echter zeer de vraag of die op de transfermarkt komt en of hij in dat geval financieel haalbaar is voor Ajax.

De hoop van de supporters nam verder toe nadat Ajax zich woensdagavond dankzij de zege van Bayern München van Olympique Lyon (3-0) verzekerde van een plek in de groepsfase van de Champions League. Dat levert de Amsterdammers ongeveer 40 miljoen euro op.

El Pistolero kwam eerder van 2007 tot en met begin 2011 met veel succes uit voor Ajax. Vervolgens verkaste Suarez naar Liverpool. Na drie jaar in Engeland maakte de aanvaller in 2014 de overstap naar FC Barcelona.