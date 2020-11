Denzel Dumfries ’fietst’ via PSV naar Oranje

Denzel Dumfries (m) was zondag de gevierde man bij PSV. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Denzel Dumfries (24) meldt zich maandag alsnog bij het Nederlands elftal in Zeist. Hij liet na zijn coronabesmetting zien weer tot alles in staat te zijn. Tegen Willem II (3-0) schitterde de PSV-captain met twee assists, na één traininkje met de groep in weken tijd. Optrainen? Ritme? Het krachtmens van de Eindhovenaren dendert aan alle wetten voorbij.