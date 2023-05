Carlo Ancelotti wil ’niet te stoppen’ City halt toeroepen, Nathan Aké niet fit

„Haaland is absoluut een heel gevaarlijke speler”, zei de Italiaanse trainer. „Hij laat indrukwekkende kwaliteiten zien, vooral op het gebied van scoren. Hij is zeker een bedreiging. Maar over Haaland praten betekent dat we het niet hebben over het gehele team dat goed voetbal speelt, goed aanvalt en verdedigt en ideeën heeft.”

Ancelotti zegt dat Real zich niet voorbereidt op een wedstrijd om alleen Haaland af te stoppen, maar een heel team, dat „niet te stoppen lijkt.” „Maar ik denk dat we kansen hebben op een gelijkwaardige wedstrijd, een die we kunnen winnen”, aldus de coach van de veertienvoudig winnaar van de Champions League en voorloper Europa Cup 1.

De tegenstander heeft volgens Ancelotti meer mogelijkheden dit jaar met Haaland in de ploeg. „Ze kunnen nu meer voordeel halen uit lange ballen, omdat ze een grote aanvaller hebben met daarachter Kevin De Bruyne, dus ze kunnen ook veel ballen in de lucht winnen. Ze hebben hun spel niet aangepast, ze spelen nog steeds heel georganiseerd achterin en zijn goed in balbezit.”

Goed verdedigen

Ancelotti benadrukte dat verdedigen het belangrijkste is in het eerste duel in de halve finale. „Als je goed verdedigt, is het ergste dat kan gebeuren dat je gelijkspeelt”, zei de Italiaan die met Real Manchester City vorig jaar de weg versperde naar de finale met twee late treffers van Rodrygo en een doelpunt van Karim Benzema in de verlenging. „Vorig jaar kregen we tegen Manchester City vijf doelpunten tegen, maar maakten we er zes. Ik zou ervoor tekenen als we dat scenario dit jaar herhalen.”

De coach hoopt met een klein voordeel volgende week naar Manchester te kunnen reizen. „Ik bedoel daarmee niet alleen in de uitslag, maar ook in houding, het mentale deel van het spel. Als je goed speelt en het je tegenstander lastig maakt en in problemen brengt, is dat een mentaal voordeel. We moeten goed spelen en hen onder druk zetten in de tweede wedstrijd.”

Blessure Aké

Oranje-international Nathan Aké moet de eerste wedstrijd van zijn club Manchester City tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League aan zich voorbij laten gaan. De Nederlandse verdediger viel zaterdag in het met 2-1 gewonnen duel met Leeds United uit met een blessure en is niet fit genoeg om mee te reizen naar de Spaanse hoofdstad. Daar staan beide Europese grootmachten dinsdagavond tegenover elkaar.

Wat de blessure van Aké inhoudt is niet bekendgemaakt. Feit is dat hij ontbreekt in de selectie van 21 waarmee coach Pep Guardiola maandag naar Madrid is gevlogen.