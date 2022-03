Vitesse kan niet stunten en verliest nipt van AS Roma

Vitesse beleefde donderdagvond een hoogtijdag in de 130-jarige clubhistorie. In een volle Gelredome spelen tegen het gerenommeerde AS Roma met een grootheid als Mourinho op de bank. Een ongekende happening voor Vitesse, dat nooit eerder het genoegen smaakte na de winterstop zo ver te komen in een Europees toernooi.

Bij het bereiken van zo’n mijlpaal ben je geneigd te denken, dat het een startsein is voor een nieuw tijdperk met meer van zulke successen, maar in het geval van Vitesse zou het door de ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland juist wel eens het einde van een bloeiperiode kunnen zijn met de bekerwinst in 2017 en huidige Europese successen als hoogtepunten. De onzekerheid over de toekomst onder de Russische eigenaar Valeriy Oyf wordt steeds groter en de ontwikkelingen bij Chelsea, dat zwaar getroffen is door sancties tegen eigenaar Roman Abramovich, zijn in dat verband ook slecht nieuws voor Vitesse.

Natuurlijk laat José Mourinho zich ook in het Gelredome niet onbetuigd. Ⓒ ANP/HH

Het Europese avontuur in de Conference League brengt dit seizoen het beste naar boven bij de Arnhemmers was eerder al te zien in de play-off tegen Anderlecht, de groepsfasewedstrijden tegen Stade Rennais en Tottenham Hotspur en de tussenronde tegen Rapid Wien.

Ook tegen AS Roma liet Vitesse zich aanvankelijk van zijn beste zijde zien. Mourinho koos ervoor om te rouleren en had zijn team op vijf posities aangepast in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Atalanta Bergamo. Onder anderen ex-Feyenoorder Rick Karsdorp, Lorenzo Pellegrini en Chris Smalling begonnen op de bank.

Loïs Openda kan het niet geloven dat hij een megakans voor Vitesse heeft verprutst. Ⓒ ANP/HH

De eerste kansen waren voor Vitesse, waarbij Riechedly Bazoer zoals verwacht weer op de bank begon en Adrian Grbric terugkeerde in de basis. Diezelfde Grbic schoot in de openingsfase via een Roma-verdediger van dichtbij over en even later wist ook Openda een goede kans niet te benutten.

De kansen bleven maar komen voor Vitesse, dat Dominik Oroz een gele kaart zag pakken, waardoor hij de return moet missen. De allergrootste kans was voor Openda, die de bal van dichtbij hoog overschoot, nadat AS Roma-doelman Rui Patricio de bal zomaar in de voeten van Grbic had geplaatst en de Oostenrijker de bal panklaar had gelegd voor zijn ploeggenoot.

Het is een Europese wet, dat je de schaarse kansen moet benutten, omdat het je anders duur komt te staan en dat ervoer Vitesse. Waar AS Roma op de beroerde grasmat, waar Mourinho vooraf zijn beklag over had gedaan, aanvallend helemaal niets had laten zien voor rust, gingen de Romeinen toch met een voorsprong de kleedkamer in. Op slag van rust werkte Sergio Oliveira de bal uit een afgeslagen hoekschop in het doel.

Sergio Oliveira (27) schiet AS Roma vlak voor rust op 0-1. Ⓒ Pro Shots

Voor de tweede helft bracht Mourinho het drietal Karsdorp, Stephan El Shaarawy en Pellegrini in de ploeg. AS Roma controleerde de wedstrijd en liet Vitesse het spel maken, maar de Arnhemmers wisten niet meer echt gevaarlijk te worden. De laatste twaalf minuten mocht de ploeg van trainer Thomas Letsch met een man meer spelen, nadat doelpuntenmaker Sergio Oliveira zijn tweede gele kaart had geïncasseerd, maar ook in overtal wisten de Arnhemmers geen gaatje meer te vinden in de Italiaanse muur, zodat Vitesse volgende week zal moeten winnen het Stadio Olimpico om het Conference League-avontuur niet afgelopen te laten zijn.