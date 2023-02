Premium Het beste van De Telegraaf

Kickboksers en criminaliteit vaak in een adem genoemd Rammen als remedie: vechtsport kan volgens sensei Thom Harinck ook 'reddingsboei zijn'

Thom Harinck, de 79-jarige Godfather van de Nederlandse vechtsport. „Ik hamerde enorm op respect en normen en waarden.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

’Zie je wel, allemaal criminelen’, hoorde Thom Harinck her en der toen twee weken geleden bekend werd dat Glory-kickbokser Mohammed J. was gearresteerd op verdenking van drugs- en wapenhandel en witwassen. Het imago van de vechtsport mag mede dankzij Rico Verhoeven dan flink zijn opgepoetst, bij velen heerst nog steeds het idee dat iedereen die de handschoenen oppakt een crimineel is.