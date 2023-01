Tallon Griekspoor in derde ronde Australian Open onderuit tegen wereldtopper Stefanos Tsitsipas

Het betekende de eerste nederlaag voor Griekspoor in 2023. Na zijn toernooizege in Pune had de nummer 63 van de wereld in Melbourne zijn eerste twee wedstrijden eenvoudig gewonnen. In de tweede ronde moest landgenoot Botic van de Zandschulp er aan geloven, maar tegen Tsitsipas kwam Griekspoor geen moment in zijn spel.

Griekspoor vocht voor wat hij waard was, maar op het Centre Court vertrokken er ook door de druk van zijn aanvallend ingestelde tegenstander te veel onnodige fouten van zijn racket. De eerste set leverde de geboren Haarlemmer snel in. Het betekende zijn eerste setverlies van het toernooi.

Kans in de tweede set

In het tweede bedrijf bleeh hij er goed inhangen. Na een aantal breekkansen voor de nummer vier van de wereld kreeg Griekspoor bij een 6-5 stand op de service van Tsitsipas zelfs een setpunt, maar op dat moment volgde tot frustratie van de Nederlander een te korte return. De van beide kanten slordige tiebreak werd een paar minuten later gewonnen door de drievoudig halve finalist Down Under.

Stefanos Tsitsipas presteert vaak goed in Melbourne. Ⓒ ANP/HH

Griekspoor liet het hoofd niet hangen, maar besefte wel dat het een hels karwei zou worden om zich terug te vechten in het duel. Het was simpelweg niet de dag van de tennissensatie van 2023. In de derde set moest hij snel een breek incasseren. Zijn tegenstander keek in de slotgames niet meer om. Op het derde wedstrijdpunt was het raak na twee uur en zes minuten tennis.

Geen schande

Griekspoor kan met een opgeheven hoofd aan de lange reis terug naar Nederland beginnen. Verliezen van de 24-jarige Griek is zeker geen schande. Ook tennislegendes als Roger Federer en Rafael Nadal verslikten zich aan de andere kant van de wereld al eens in Tstitsipas, die bij het eerste grandslam-toernooi van het jaar niet de topfavoriet is, maar zeker wel een kanshebber voor de titel. Hij treft nu de Italiaan Jannik Sinner.

Voor Griekspoor wacht na een paar dagen uitpuffen de voorbereiding op de Davis Cup. Over twee weken treft Oranje de Slowaken in Groningen. In het Martiniplaza moet dan een plek in de groepsfase van de Davis Cup Finals worden veiliggesteld.