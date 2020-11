Ajax en Feyenoord buitenspel gezet bij Eredivisie CV

Opvallend is dat zowel Gerbrands als Eenhoorn al eerder in de rvc van de ECV zat. Beiden stapten op in respectievelijk 2016 en 2018 vanwege onvrede over de gang van zaken bij de ECV.

De rest van de vijfkoppige rvc bestaat uit Thijs van Es (FC Utrecht), Manfred Laros (Sparta), Marco Bogers (VVV-Venlo) terwijl Martin van Geel van Willem II officieel als ‘toehoorder’ is aangewezen. Deze zes mannen moeten samen met directeur Jan de Jong de Eredivisie CV leiden en bewaken voor een jaar of korter of langer als de ECV samen met de CED (verzameling van Eerste Divisieclubs) opgaat in de Voetbal League. Hierover zijn op dit moment besprekingen gaande.

Een nieuwe rvc was noodzakelijk omdat John Jaakke tien dagen geleden als voorzitter een onvoldoende meerderheid aan stemmen kreeg van de achttien Eredivisieclubs. Slechts elf wilden met de voormalige Ajax-voorzitter door. In Jaakke’s kielzog toonden Peter Fossen (PSV) en de onafhankelijke Oege Boonstra zich solidair. Met Gerbrands weet PSV zich nu alsnog vertegenwoordigd in de rvc.

Aanvankelijk was het de bedoeling maandag al een besluit te nemen over de bezetting van de nieuwe rvc van de ECV. Terwijl de clubs onderin de Eredivisie er snel uit waren wat betreft hun vertegenwoordiger (Bogers/VVV-Venlo) en hetzelfde gold voor de middenmoot (Laros/Sparta) en de subtop (Van Es/FC Utrecht) met Van Geel (Willem II) als senior toehoorder bakkeleiden de topvier over hun afvaardiging. De vergadering stond toe om twee belangenbehartigers van de topvier op te nemen in de rvc, maar daar kwamen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ vanwege ernstig onderling wantrouwen niet uit. Toen besloten de vier clubs dat Ajax en PSV zich samen zouden beraden over één kandidaat en hetzelfde zouden Feyenoord en AZ doen. Woensdag moest de voordracht officieel worden gedaan en werden Gerbrands en Eenhoorn naar voren geschoven.

Verschillende uitdagingen

De Eredivisie staat voor een aantal uitdagingen zoals het samengaan met de Eerste Divisie om zodoende meer slagkracht te krijgen in deze uitdagende tijden van de coronacrisis en economische crisis in het Nederlandse profvoetbal. Inmiddels heeft directeur Jan de Jong een beleidsnotitie voor de toekomst gemaakt en moet stuk het houvast zijn naar de toekomst.

De Eredivisie CV moet commercieel stappen maken, de besluitstructuur van vijfzesde meerderheid voor besluiten moet op de schop en de hoogste Nederlandse voetbaldivisie moet internationaal verkocht worden om zo meer geld in het laatje te krijgen.

Toon Gerbrands neemt opnieuw zitting in rvc van de Eredivisie CV. Ⓒ ANP/HH

Wat betreft het laatste is het opmerkelijk dat Ajax’ commercieel directeur Geelen is gepasseerd voor de rvc. Hij was door zijn algemeen directeur Edwin van der Sar naar voren geschoven. De preses van Ajax, die bestuurslid is bij de ECA (Europese topclubs), zag af een nieuwe bestuursfunctie. Van der Sar stond wel verjonging voor van de rvc en meer diversiteit aan kwaliteiten. Geelen zou zich moeten gaan bezighouden met het commerciële traject.

Zowel ECV-directeur Jan de Jong als enkele clubs ijverden voor de benoeming van Geelen, maar uiteindelijk lieten Gerbrands en Eenhoorn zich niet passeren. Zodoende bestaat de totale rvc uit algemeen directeuren, die de beleidslijn van de ECV de komende tijd gaan bewaken en alle veranderingen zullen toetsen.