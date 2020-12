René Eijer had al MS en kreeg coronavirus erbovenop: ’Na drie stappen lag ik op de grond’

René Eijer hoopt dat niemand het virus onderschat. ,,Bij de minste beweging hapte ik naar lucht. Ik dacht ik: ik ga dood, ik krijg echt geen adem meer.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

THORN - Hoeveel kan een mens verdragen? Veel, in het geval van oud-profvoetballer en voormalig Fortuna Sittard-trainer René Eijer (57). Hij had al weinig geluk in zijn leven toen hij in de bloei van zijn carrière de auto-immuunziekte Multiple Sclerose (MS) kreeg. Daar kwam het coronavirus dit jaar op een verwoestende manier bij.