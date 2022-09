Southgate verdedigt bij Ten Hag buiten de boot gevallen blunderende Maguire en Shaw

Na afloop ging het veel over hem en ook zijn ploeggenoot Luke Shaw, die bij United voorbij is gestreefd door Tyrell Malacia. Bondscoach Gareth Southgate staat nog altijd pal achter hen, zo meldde hij na afloop. „Ik weet dat iedereen zich op Harry concentreert, maar er waren enkele zeer belangrijke momenten die Harry tijdens de twee wedstrijden leverde. Luke is een uitstekende voetballer. Dus moet ik hem buiten de selectie laten omdat hij zijn club amper speelt of kiezen we een speler die kan leveren wat je vanavond van hem hebt gezien?”

„Ik weet dat dit altijd een discussiepunt zal zijn, maar op deze momenten moeten we ons best doen om onze beste en meest ervaren spelers te steunen”, vervolgt Southgate, die vervolgens wel een kanttekening plaatst. „Tenzij er een situatie komt, waarbij het bijna onhoudbaar en onmogelijk is om nog voor hen te kiezen.”