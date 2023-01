’Peter Bosz op shortlist voor bondscoachschap België’

Eerder werd al bekend dat de Belgische bond hoog mikt. Zo zouden Joachim Löw, Mauricio Pochettino en André Villas-Boas op de shortlist staan. Daar zijn Tedesco en Bosz dus nu bijgekomen.

Bosz werkte onder meer voor Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund en Leverkusen. Zijn laatste club was het Franse Lyon waar hij bij zijn ontslag in oktober vorig jaar op de negende plaats stond.

Ajax?

Besluit Ajax in mei na tussenpaus John Heitinga voor een andere trainer te gaan, dan zou Bosz daar nog in beeld moeten komen. Nog voordat onder anderen Erik ten Hag op de transfermarkt alle financiële remmen los gingen, loodste Bosz Ajax met aantrekkelijk voetbal naar de finale van de Europa League, die uiteindelijk werd verloren van Manchester United.

Bosz heeft na het ontslag bij Olympique Lyon zijn handen vrij. Het enige obstakel is dat Bosz in de zomer van 2017 vanwege onenigheid met Dennis Bergkamp en Van der Sar uit Amsterdam vertrok. Het is de vraag of de algemeen directeur over zijn schaduw heen kan stappen en niet zijn eigen, maar het clubbelang voorop wil zetten. De fans zien Bosz graag terugkeren.