Verrassingen op Indian Wells: Zverev, Tsitsipas en Jabeur uitgeschakeld

De 29-jarige Georgiër was op het toernooi van Indian Wells nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. Basilasjvili staat op de 36e plaats op de wereldranglijst. Hij speelt een goed seizoen, waarin hij al twee toernooien won, in Doha en in München.

Tegen Tsitsipas had hij aan twee breaks in de eerste set genoeg voor de setwinst. De Griek trok de stand met een dubbele break in de tweede set recht. In de derde set kwam Tsitsipas toch opnieuw een break achter bij de stand van 3-3. De Georgiër gaf die voorsprong niet meer uit handen. Op 5-4 benutte hij meteen zijn eerste matchpoint.

Zijn tegenstander in de halve eindstrijd is ook een verrassende naam: Taylor Fritz (33 op ATP-ranking. De Amerikaan rekende af met de Duitser Alexander Zverev. Hij verloor de eerste set nog met 4-6, maar sloeg daarna terug met 6-3, 7-6 (3).

Ook bij de vrouwen was een verrassing. Ons Jabeur - die na dit weekend de eerste Afrikaanse ooit wordt in de top 10 van de WTA-ranking - is niet doorgestoten naar de finale. De Spaanse Paula Padosa was met 6-4, 7-5 te sterk. Daarin moet ze het opnemen tegen Viktoria Azarenka, die Jelena Ostapenko met 3-6, 6-3 en 7-5 versloeg.