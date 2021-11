Trainingstenue Denemarken met kritiek op Qatar

„We zijn altijd kritisch geweest over het WK in Qatar en willen nu de kritische dialoog verder intensiveren. Onze kwalificatie voor het WK willen we gebruiken om aan veranderingen te werken in het land”, zei voorzitter Jakob Jensen van de Deense voetbalbond.

De bond zal ook ook zo min mogelijk afgevaardigden meenemen naar Qatar en niet aanwezig zijn op promotie-evenementen van de organisatie. „Onze deelname aan het WK betreft alleen een sportieve”, aldus Jensen.

Qatar kreeg in 2010 het WK toegewezen. Het wordt vanwege de hitte in november en december 2022 gehouden. Er is veel kritiek op de behandeling van de vele migranten die aan de bouw van de stadions hebben gewerkt. Er zouden in de afgelopen tien jaar 6500 arbeidsmigranten zijn overleden. Amnesty International heeft herhaaldelijk aangedrongen op verbetering van de mensenrechten en arbeidsomstandigheden in Qatar.

De KNVB heeft ook laten weten dat het de eindronde wil gebruiken om aandacht te vragen voor de positie van arbeidsmigranten, vrouwen en lhbti’ers in het emiraat.