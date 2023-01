Droomrentree Sadilek bij eenvoudige zege Twente op Emmen

Het overwicht dat het gretige Twente had op FC Emmen uitte zich al na vijf minuten in een treffer van Ricky van Wolfswinkel. De spits was alert op een voorzet van Misidjan vanaf de linkerflank en wipte de bal voorbij Mickey van der Hart.

De vroege goal werd de opmaat naar een uitstekende eerste helft van de thuisploeg, die sterk speelde maar de mogelijkheden die ontstonden niet wist om te zetten in echte doelkansen. Emmen, dat krachteloos aan het tweede seizoensgedeelte was begonnen, hoefde daardoor bij 1-0 de ambities voor een resultaat nog niet helemaal in de ijskast te zetten.

Twente behield echter het overwicht en liet wel merken dat er voor Emmen niets te halen viel. Na een dik uur voetballen viel vervolgens de goal die het duel wel in het slot leek te gooien. Het was Michal Sadilek, na maanden blessureleed terug in de Enschedese basis, die de bal heerlijk voor zijn voeten kreeg en het lot van Emmen leek te bezegelen. De 23-jarige Tsjech, die tijdens zijn blessure zelfs overwoog te stoppen met voetballen, kon zijn geluk niet op en ging overmand door emoties naar het gras.

Eenmaal opgebeurd en uitgebreid gefeliciteerd door zijn ploeggenoten was het voor Sadilek en Twente een koud kunstje de wedstrijd uit te voetballen. De ploeg van Ron Jans blijft met de zege aansluiting houden op de topploegen. Het staat in punten gelijk met Ajax en PSV en nadert koploper Feyenoord tot drie punten.