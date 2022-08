Premium Het beste van De Telegraaf

Oude school in modern jasje Spa-Francorchamps wil Formule 1-leiding dit weekeinde overtuigen van bestaansrecht

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Aan het plaatje ligt het niet op Spa-Francorchamps, waar onder meer de uitloopzone bij het wereldberoemde Eau Rouge is aangepakt en tevens de Belgische driekleur heeft gekregen. Ⓒ FOTO ANP/HH

FRANCORCHAMPS - Iconisch, old school, geliefd; som alle superlatieven maar op als het over het vermaarde circuit Spa-Francorchamps gaat. De Belgische Grand Prix lijkt voor 2023 nog gered, maar de toekomst daarna op de Formule 1-kalender is ongewis. Ondertussen wordt met man en macht geprobeerd om het management van de koningsklasse te overtuigen dat het circuit in de Ardennen wel degelijk bestaansrecht heeft.