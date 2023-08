AZ-spits Vangelis Pavlidis: ‘Heb een vertrek niet zelf in de hand’

Na Milos Kerkez, Sam Beukema en Tijjani Reijnders is Karlsson de vierde sterkhouder die AZ deze zomer verlaat. De Alkmaarders hebben met Ruben van Bommel, Ernest Poku en de momenteel geblesseerde Myron van Brederode voldoende alternatieven op linksvoor. Zoals het er nu naar uitziet wordt er deze zomer geen extra optie meer aangetrokken.

,,Natuurlijk gaan er wat spelers weg, maar we hebben genoeg spelers achter ze”, zegt Pavlidis niet voor niks. ,,Van Bommel en Poku hebben het als vervanger van Karlsson heel goed gedaan. Ze hebben de toekomst voor zich.”

Spelers die er nog zijn

Als Pavlidis na het succesvolle vorige seizoen al niet in de smaak viel bij andere clubs, dan speelt hij zich met zijn huidige vorm wel in de kijker. Hij maakte in de eerste twee competitieduels drie doelpunten. De Griek is zich bewust van de spelers die zijn vertrokken, maar wijst voor nu vooral op de spelers die er nog zijn.

,,Jongens als (Jordy, red.) Clasie, Dani (de Wit, red.), Jens (Odgaard, red.), Yuki (Sugawara, red.), die zijn er allemaal nog. Of ik nog een stap maak, dat heb ik niet zelf in de hand. Het hangt van veel dingen af. Het is niet het juiste moment om ermee bezig te zijn. Ik wens iedereen die vertrekt het beste. Ik blijf zelf mijn best doen tot de laatste dag dat ik hier ben.”

AZ-trainer Pascal Jansen: ‘Beste speler van SK Brann hebben we al vastgelegd’

Trainer Pascal Jansen kreeg tijdens de persconferentie voorafgaand aan het tweeluik met het Noorse SK Brann de lachers op zijn hand. Wie van de aankomende tegenstander bij hem het meest in het oog is gesprongen? Met een brede grijns: ,,Dat zijn meerdere spelers. Maar de beste speler van Brann hebben we al vastgelegd.”

Jansen doelde op de zomerse aanwinst van AZ, David Møller Wolfe. De Noorse linksback groeide nota bene op in Bergen, de stad waar Brann vandaan komt. Deze zomer betaalde AZ 2,5 miljoen euro aan Brann om Møller Wolfe over te nemen.

De spelersgroep heeft, sinds bekend werd dat Brann de volgende tegenstander in de Conference League is, de nodige informatie ingewonnen bij de zomeraanwinst. Daarnaast reisde Maarten Martens af naar Noorwegen en Portugal om het tweeluik in de derde voorrondes tussen Brann en Arouca te aanschouwen.

Clasie nog absent

Trainer Pascal Jansen moet het nog steeds doen zonder Jordy Clasie. Behalve Kenzo Goudmijn, die naar verwachting in de basis start, dient zich met Dave Kwakman (19) een nieuwe interessante optie aan om de captain te vervangen. Kwakman maakte tegen RKC Waalwijk zijn officiële debuut in AZ 1. De geboren Volendammer heeft de volledige opleiding van de Alkmaarders doorlopen en maakte onderdeel uit van het succesvolle Youth League-team van vorig seizoen.

Tijdens de warming-up op de laatste training deed Kwakman een rondo met twee andere jeugdexponenten, die op de deur van het eerste kloppen: Ernest Poku en Jeremiah Esajas. Met name Poku maakt de laatste weken indruk. Afgelopen weekend tegen RKC liet hij zich zien door in een invalbeurt twee assists te leveren op Vangelis Pavlidis. Het is nog wachten op zijn eerste basisplek van het seizoen.