Busquets: 'Afwachten? Dat doet Barça niet'

Het is de club echter niet eigen het daar op aan te laten komen. "We willen de bal hebben, aanvallen en kansen creëren", zei middenvelder Sergio Busquets. "Afwachten doen wij doorgaans niet."

Wel verwacht hij dat het zwaar wordt. "Chelsea is in alle opzichten een geduchte tegenstander. Het speelt compact, geeft weinig ruimte weg, en heeft zeer gevaarlijke aanvallers. Wij moeten niet alleen als team aanvallen, maar ook als team verdedigen. Dan hebben we een goede kans. Ons uitgangspunt is echter als altijd spelen voor de winst."

Overal op voorbereid

Volgens Barcelona-coach Ernesto Valverde is het moeilijk in te schatten hoe Chelsea gaat spelen. "De club beheerst meerdere varianten. Waarschijnlijk zijn ze het gevaarlijkst vanuit een gesloten verdediging, gokkend op de kwaliteit voorin. Maar het kan best zijn dat Chelsea van het begin probeert ons onder druk te zetten. Wij moeten in elk geval overal op voorbereid zijn."

Voorspellingen zijn daarom zinloos, zegt Valverde. "Met zoveel goede voetballers op het veld kan het alle kanten op. Veel spelers zijn in staat met één actie de wedstrijd te beslissen. In een confrontatie tussen twee 'grote' elftallen zijn de details vaak beslissend. In elk geval moeten we hard werken en zeer geconcentreerd zijn."

Of de niet geheel fitte Andres Iniesta meedoet, kon Valverde nog niet zeggen. "We bekijken op het laatste moment hoe hij er voor staat. Iedereen weet dat Iniesta heel belangrijk is voor ons. Maar dan moet hij wel honderd procent zijn."