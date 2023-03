Premium Het beste van De Telegraaf

’Tijdens een wedstrijd dwars door een parcours rennen is volkomen idioot’ Houtzager hoopt dat demonstranten ver weg blijven bij The Dutch Masters: ’Levensgevaarlijk’

Door Koosje Mulders Kopieer naar clipboard

Marc Houtzager ziet zich tijdens de EK van 2019 ineens geconfronteerd met een activist. „Ik realiseerde mij pas later dat het op het nippertje goed was afgelopen.” Ⓒ GETTY IMAGES

DEN BOSCH - Een klein, maar fanatiek groepje dierenactivisten struint momenteel grote hippische evenementen af om te streaken tegen het gebruik van paarden in de sport. Tot nu toe hebben de acties geen ernstige ongelukken veroorzaakt, maar volgens kenners is dat een kwestie van tijd. „Het is levensgevaarlijk, voor paard en ruiter.”