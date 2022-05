Vreselijke avond voor Myron Boadu en AS Monaco

Marseille plaatste zich net als kampioen Paris Saint-Germain rechtstreeks voor de Champions League, Monaco moet de voorronde in. Boadu was tegen Lens na bijna een uur spelen in het veld gekomen en zag ploeggenoot Wissam Ben Yedder kort daarna de 1-2 maken. Met die stand zou Monaco rechtstreeks de Champions League ingaan, maar in de 96e minuut trok Ignatius Ganago de stand gelijk. Marseille won de laatste competitiewedstrijd met 4-0 van Strasbourg en eindigde zo 2 punten boven Monaco.

Stade Rennes plaatste zich als nummer 4 van de Ligue 1 voor de Europa League, OGC Nice gaat als nummer 5 de voorrondes van de Conference League in. Met Pablo Rosario en Justin Kluivert in de basis zegevierde Nice na een achterstand van 2-0 met 3-2 bij Stade Reims. De Algerijnse spits Andy Delort maakte in het laatste kwartier een hattrick, nadat Rosario en Kluivert waren gewisseld. Calvin Stengs bleef op de bank bij Nice.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Ligue 1.

Teun Koopmeiners aan de bal namens Atalanta. Ⓒ ANP/HH

Atalanta

Atalanta is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor Europees voetbal. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini besloot de Italiaanse voetbalcompetitie met een nederlaag tegen Empoli (0-1) en eindigde als achtste.

Oranje-internationals Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners hadden allemaal een basisplaats. Hateboer en Koopmeiners werden in de tweede helft gewisseld.

Atalanta deed de voorbije vijf seizoenen mee in de Europese clubtoernooien, waarvan drie seizoenen in de Champions League. De Italiaanse club schakelde vorig seizoen Ajax in de groepsfase uit.

Fiorentina won met 2-0 van Juventus en werd zevende in de Serie A. Die plek geeft recht op deelname aan de voorronde van de Conference League. Matthijs de Ligt deed het gehele duel mee bij Juventus, dat als nummer 4 al zeker was van een plek in de Champions League.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Serie A.