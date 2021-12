Openbare aanklagers Italië: nieuwe ’huiszoeking’ bij Juventus

De club van Matthijs de Ligt zou tussen 2019 en 2021 hebben gerommeld met de transferwaardes van spelers om zo in financieel opzicht de balans op orde te krijgen.

Het beursgenoteerde Juventus zou de afgelopen jaren niet alleen bewust de transferwaarde van bepaalde spelers hoger hebben ingeschaald, maar ook facturen hebben uitgegeven voor niet-bestaande transacties. Volgens justitie gaat het in totaal om zo’n 50 miljoen euro aan verdachte geldbewegingen.

Bekijk ook: Inval van opsporingsdiensten bij Juventus

Vorige week krijg Juventus bezoek van opsporingsdiensten. In opdracht van justitie werden kantoren van de club in Turijn en Milaan doorzocht. Voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter Pavel Nedved en voormalig technisch directeur Fabio Paratici, nu in dienst van Tottenham Hotspur, zijn de verdachten in de zaak. Juventus heeft te kennen gegeven mee te werken aan het onderzoek.