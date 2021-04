Alleen mini-interviews met sporters tijdens Olympische Spelen

Sporters zijn verder wel vaak verplicht een mondkapje op te hebben behalve tijdens het eten, drinken, slapen, trainen of deelnemen aan wedstrijden. Atleten en officials is verder gevraagd het contact met anderen te beperken tot een minimum.

In het draaiboek staat verder dat alle mensen die naar Japan gaan voor de Spelen een smartphone moeten hebben en twee apps moeten downloaden voor gezondheidsrapportage en bron- en contactonderzoek. Atleten krijgen een Samsung-smartphone.

Volle stadions?

Een besluit over het wel of niet toelaten van publiek wordt pas in juni genomen. De kans dat de stadions helemaal vol zullen zitten is erg klein, aldus de organisatoren. „Er kan een moment komen dat we moeten beslissen de Spelen achter gesloten deuren plaats te laten vinden”, zei Seiko Hashimoto, hoofd van het organisatiecomité.

Het inenten van sporters gebeurt in veel landen. Van alle deelnemers aan de Paralympische Spelen is zelfs 60 procent al ingeënt.

Dagelijks testen

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn sowieso aangescherpt. Alle sporters en hun naaste begeleiders zullen dagelijks een coronatest ondergaan. Dat besluit is genomen door het Internationaal Olympisch Comité in samenspraak met het organisatiecomité, het stadsbestuur van Tokio en de regering van Japan.

De Spelen beginnen op 23 juli en duren tot en met 8 augustus. De aangescherpte coronamaatregelen gelden ook voor de Paralympische Spelen, die duren van 24 augustus tot en met 5 september.

De toenemende besmettingen in Japan en ook de opkomst van mutanten van het virus hebben het IOC doen beseffen dat zeer strikte maatregelen nodig zijn om de Spelen veilig te kunnen houden. Dat begint al met de reis naar Japan. Iedereen die naar Tokio komt om deel te nemen aan de Spelen moet zich vóór de vlucht naar Japan twee keer laten testen.

Om de risico’s op verspreiding van het virus te minimaliseren, is voor de sporters en hun naaste begeleiders zoals coaches en fysiotherapeuten een dagelijkse test vereist tijdens het evenement. Die test wordt afgenomen op een tijdstip en een plek die het beste aansluit op de individuele trainings- en wedstrijdschema’s.

Voor alle andere aanwezigen op de Spelen geldt dat ze de eerste drie dagen na aankomst een dagelijkse test ondergaan. Daarna gebeurt dat minder vaak, afhankelijk van de functie en hoe nauw het contact is met de sporter. In principe moet iedereen die aanwezig is op de Spelen het vooraf ingediende activiteitenplan volgen en het contact met anderen, onder wie inwoners van Japan, zoveel mogelijk beperken.