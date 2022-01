Botic van de Zandschulp blij met ontwikkeling van Nederlands tennis: ’We gaan de goede kant op’

„Ik denk dat we het best wel oké doen voor een land als Nederland. We zijn van vroeger ook iets andere tijden gewend, maar ik denk dat we de goede kant op gaan”, zei Van de Zandschulp na zijn overtuigende zege op de Duitser Jan-Lennard Struff (6-4 6-3 6-2).

„Ik begon wat stroever en de eerste set was de moeilijkste van de drie”, blikte hij terug op zijn partij. „Ik had wat moeite om erin te komen, maar dat komt ook omdat hij best wel ’vol’ speelt en de punten kort probeert te houden. Maar nadat ik de eerste set had gewonnen, liep ik er na één moeilijke servicegame redelijk vlotjes en makkelijk doorheen. Hij hielp me daar af en toe ook wel een beetje bij”, aldus Van de Zandschulp, die zijn opponent behoorlijk wat afzwaaiers zag noteren.

Wind

„Er stond veel wind en het was iets koeler dan in de afgelopen dagen. Daardoor waren het iets andere omstandigheden dan je hier gewend bent. Maar het kan hier ook per uur verschillen.”

Van de Zandschulp treft in de volgende ronde de Fransman Richard Gasquet, die op het moment dat de Nederlander terugblikte Ugo Humbert in vier sets versloeg. „Mijn coach zit daar nu op de tribune. We hebben ze allebei wel vaker zien spelen, maar het is toch wel fijn om te kijken hoe ze hier spelen en wat informatie in te winnen. Het zijn allebei goede spelers dus ik kijk ernaar uit.”