Ruim 11.000 atleten strijden in 46 sporten om 339 gouden plakken

De Olympische Spelen van Tokio kosten volgens de officiële cijfers 15,4 miljard dollar, omgerekend iets meer dan 13 miljard euro. Toen Tokio in 2013 de Spelen van 2020 kreeg toegewezen, bedroegen de kosten in de begroting rond de 7 miljard euro. Dat bedrag valt aanzienlijk hoger uit omdat het mondiale sportevenement als gevolg van de coronapandemie met een jaar moest worden uitgesteld. Alleen al de coronamaatregelen die Japan heeft genomen, kosten bijna 800 miljoen euro.

De helft van de kosten zit in de 42 sportlocaties die Japan gebruikt voor de Spelen. Acht daarvan zijn nieuw gebouwd, waaronder het Olympisch Stadion in Tokio. Daar worden onder meer de openings- en sluitingsceremonie gehouden, de atletiekwedstrijden en de voetbalfinale voor de vrouwen.

Gouden Geesink

Zes sportlocaties werden ook al gebruikt tijdens de Spelen van 1964 in Tokio. De bekendste is de Budokan, de hal waarin judoka Anton Geesink destijds olympisch goud won in de open klasse. Ook de haven van Enoshima, tijdens de Spelen de plek waar de zeilers om de medailles strijden, maakte in 1964 deel uit van het evenement. Negen sportlocaties zijn tijdelijk aangelegd voor de Spelen en daarnaast maakt Japan gebruik van negentien al bestaande locaties.

De Japanners hadden begroot om zo'n 800 miljoen dollar (680 miljoen euro) op te halen met de kaartverkoop. De organisatie verkocht bijna 4,5 miljoen tickets voor de Spelen, maar als gevolg van de coronapandemie besloot Japan om geen toeschouwers toe te laten in Tokio. In eerste instantie zouden alleen buitenlanders worden geweerd, maar ook Japanners mogen niet komen kijken in Tokio. Dat betekent dat de organisatie vrijwel alle inkomsten uit de kaartverkoop moet terugbetalen.