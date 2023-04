Swiatek ziet Jabeur opgeven, Schuurs naar dubbelfinale Stuttgart

„Sorry jongens, ik heb echt geprobeerd om te rennen”, zei de emotionele Jabeur tijdens een interview op de baan. „Ik weet niet wat er gebeurde bij het derde punt van de wedstrijd. Ik had er echt zin in om tegen Iga te spelen in een vol stadion.” Jabeur, de mondiale nummer 4, speelde met een ingepakt linkeronderbeen en bewoog zeer moeizaam.

Swiatek neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Aryna Sabalenka uit Belarus, die tegen Anastasija Potapova uit Rusland maar drie games afstond: 6-1 6-2.

Ook vorig jaar ging de finale in Stuttgart tussen Swiatek en Sabalenka. Toen werd het 6-2 6-2 voor de Poolse, die op het indoorgraveltoernooi terugkeert na een ribblessure.

Demi Schuurs (links) met haar dubbelpartner Desirae Krawczyk. Ⓒ Pro Shots

Schuurs net als vorig jaar naar dubbelfinale Stuttgart

Demi Schuurs heeft met haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk net als vorig jaar de finale bereikt in Stuttgart. De Limburgse en de Amerikaanse, beiden 29 jaar, versloegen het Chileens/Nieuw-Zeelandse koppel Alexa Guarachi/Erin Routliffe in twee sets: 6-1 7-5. Schuurs en Krawczyk verdedigen op het Duitse gravel hun titel.

Ze staan voor het eerst dit jaar samen in de eindstrijd van een WTA-toernooi. Op de Australian Open bleven Schuurs en Krawczyk steken in de kwartfinales en in Dubai in de halve finales. De Amerikaanse won onlangs met haar landgenote Danielle Collins wel de dubbeltitel in Charleston.

Haase grijpt naast dubbelfinale

Op het ATP-toernooi van München lukte het Robin Haase niet om met Philipp Oswald de finale te bereiken. De 36-jarige Hagenaar en de 37-jarige Duitser verloren met 7-6 (8) 6-2 van het als eerste geplaatste Duitse koppel Kevin Krawietz/Tim Pütz.