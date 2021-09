Emotionele Ruud Vormer wilde aanvoerdersband inleveren

Ruud Vormer. Ⓒ ProShots.

Het kwam voor Ruud Vormer als een harde klap dat hij in het Champions League-treffen met Paris Saint-Germain (1-1) niet aan de aftrap begon en zelfs de hele wedstrijd op de bank bleef zitten. De Nederlandse middenvelder van Club Brugge was zo teleurgesteld dat hij er zelfs over na heeft gedacht om zijn aanvoerdersband in te leveren.