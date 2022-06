Premium Het beste van De Telegraaf

Wout van Aert gaat aan zijde van topfavoriet voor eindzege Primoz Roglic op jacht naar puntentrui Jumbo-Visma draait warm voor gele én groene droom in Tour: ’Een goede testcase’

Door Jan-Pieter de Vlieger

Het geel met Primoz Roglic en het groen met Wout van Aert. Dat is het droomscenario voor Jumbo-Visma in de Tour de France. Ⓒ ANP/HH

Na het voorjaar ’met de slechtst getimede corona-besmetting ooit’, herbegint Wout van Aert (27) zondag met frisse moed in Critérium du Dauphiné. Een exclusief gesprek over een gele fiets, een groene trui en een zwarte Red Bull-pet. „Ik heb een bepaald privilege ten aanzien van mijn ploegmaats. Dat is iets om waakzaam voor te zijn.”