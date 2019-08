Feyenoord laat Noorse aanvaller vertrekken

Feyenoord nam Hansson vier jaar geleden over van Brann Bergen. De Noor wist in Rotterdam echter niet door te breken. Feyenoord verhuurde de vleugelspits vorig seizoen aan RKC Waalwijk, waar hij in 35 competitiewedstrijden in de eerste divisie twaalf keer scoorde.

Hansson, die nog een contract had voor een jaar in Rotterdam, kwam uiteindelijk tot drie competitieduels in het eerste elftal van Feyenoord. Hannover degradeerde vorig seizoen uit de Bundesliga.