Steun voor Real-zondebok Varane: ’Moeten hem niet beschuldigen’

De Engelse ploeg van coach Pep Guardiola had voor de coronapauze de uitwedstrijd in de achtste finales al met 2-1 gewonnen en rekende in het eigen, lege Ethihad Stadium met dezelfde cijfers opnieuw af met de Spaanse voetbalgrootmacht. Olympique Lyon, dat Juventus verraste, is de tegenstander in de kwartfinales.

Blunders Varane

De Citizens kwamen al na negen minuten op voorsprong via Raheem Sterling. Gabriel Jesus maakte de klungelende Raphaël Varane de bal afhandig en gaf snel voor op Sterling. De snelle aanvaller miste niet. Real kwam na een klein half uur op gelijke hoogte via Karim Benzema, die zijn 65e treffer in de Champions League noteerde. Hij rondde na een fraaie Madrileense aanval een afgemeten voorzet van Rodrygo met het hoofd af.

Na rust werd de thuisploeg sterker en sterker en doelman Thibaut Courtois van Real moest een paar keer redding brengen. Een tweede defensieve fout van Varane leidde de winnende goal in voor City. Jesus onderschepte een slechte kopbal van de Fransman en de Braziliaanse aanvaller mikte de bal secuur in het doel van de Madrilenen: 2-1.

Raheem Sterling juicht na zijn openingsgoal. Ⓒ AFP

Real, de formatie van coach Zinedine Zidane, veroverde vorige maand nog wel de 34e landstitel, maar de teller in het belangrijkste Europese clubtoernooi blijft op dertien bekers staan. Manchester City aast nog altijd op zijn eerste eindwinst in de Champions League.

Toni Kroos nam het na afloop op voor ploeggenoot Varane, de pechvogel van Real. „Raphaël heeft een uitstekend seizoen gespeeld. Natuurlijk was het na die vroege tegentreffer een lastig verhaal, maar we hoeven hem niet te beschuldigen”, aldus middenvelder Kroos. „Je moet eerlijk zijn, City verdiende het over twee wedstrijden gezien om de volgende ronde te halen. Toch had ik het gevoel dat er meer voor ons in zat.”

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Champions League