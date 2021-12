WK darts dendert door: deze Nederlanders maken nog kans op wereldtitel

Darts

WK darts: Raymond van Barneveld ligt eruit, Danny Noppert wel verder

Raymond van Barneveld is bij zijn terugkeer op het WK darts gestrand in de tweede ronde. Rob Cross bleek een maatje te groot: 3-1. Het was een duel tussen twee voormalige wereldkampioenen. Van Barneveld pakte bij profbond PDC WK-goud in 2007, Cross was in 2018 de beste.