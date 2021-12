Ajax verlengt ook contract van financieel directeur Lenderink

Premium Voetbal

Feyenoord met kater naar kraker tegen Ajax

Feyenoord heeft in de aanloop naar de Klassieker van komende zondag een ongelofelijke kater te verwerken. De ploeg van trainer Arne Slot verslikte zich in de KNVB-beker in FC Twente. Het werd in de lege Grolsch Veste na verlenging 2-1. Een hoofdrol was weggelegd voor FC Twente-doelman Lars Unnerstal...