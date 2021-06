Frank de Boer: ’We moeten vol aan de bak tegen Tsjechië’

„Natuurlijk verheugen we ons op de start van de knock-outfase”, liet De Boer woensdagavond weten. „We zullen top moeten zijn om een goed resultaat te halen tegen Tsjechië. Ze hebben in de groepsfase laten zien wat ze kunnen, we zullen vol aan de bak moeten. We gaan de komende dagen gebruiken om Tsjechië goed te analyseren.”

Mocht Oranje winnen van Tsjechië, dan spelen de De Boer en co in de kwartfinale tegen de winnaar van Denemarken-Wales.

De Tsjechen begonnen het EK uitstekend, met een 2-0 zege op Schotland, door twee treffers van spits Patrik Schick. Vooral zijn tweede, van net over de middenlijn, ging de wereld over.

In het tweede groepsduel werd gelijkgespeeld tegen de Kroaten (1-1, weer goal Schick), waardoor het de volgende ronde eigenlijk al niet meer kon ontlopen. Tegen de Engelsen werd verloren, door een treffer van Raheem Sterling. Omdat Ivan Perisic in de slotfase tegen Schotland de 3-1 voor de Kroaten maakte, werden niet zij, maar de Tsjechen derde in de groep en treffen zij nu het Nederlands elftal.

Patrik Schick is de man die in de gaten gehouden moet worden. Ⓒ ANP/HH

Pavel Nedved

De tijden van Pavel Nedved, Karel Poborsky, Milan Baros, Tomas Rosicky en Jan Koller zijn allang vervlogen bij Tsjechië. Met hen konden de Oost-Europeanen de toplanden in het verleden ernstig in verlegenheid brengen. Dat weten we in Nederland na EURO 2004 nog maar al te goed. Toen werd in een zinderend duel met 3-2 verloren. Het was de pot van de beruchte Robben-wissel.

Nu kent Tsjechië maar één grote man en dat is er eentje die als voormalig toptalent al jaren écht probeert door te breken: Schick (25). Ooit AS Roma en RB Leipzig, nu Bayer Leverkusen. De spits die tot dusver de meest opzienbarende EK-goal achter zijn naam heeft staan, na zijn rake schot vanaf de middenlijn tegen Schotland. Hij heeft er in totaal drie gemaakt. Middenvelder Tomas Soucek (West Ham United) is de andere speler ’van naam’.