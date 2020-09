Arantxa Rus faalt: Nederland telt in enkelspel US Open niet meer mee

Arantxa Rus Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Ze was Neerlands hoop in bange dagen, maar kon het vaderland op de vroege dinsdagmorgen niet met leuk tennisnieuws verblijden. Arantxa Rus verloor in de openingsronde van de US Open roemloos van onbekende Amerikaanse Ann Li: 6-4, 2-6, 6-1. Nederland telt dus niet meer mee in het enkelspel van dit grandslamtoernooi. Kiki Bertens is thuisgebleven en Arantxa Rus mag weer naar huis.