VIDEO - Mourinho: 'Uitschakeling niks nieuws voor Manchester'

Door twee treffers van Wissam Ben Yedder in de slotfase strafte Sevilla de afwachtende houding van de ploeg van Mourinho af. De 2-1 van Romelu Lukaku hielp de thuisclub niet verder, na de 0-0 eerder in de thuiswedstrijd.

Na afloop wees Mourinho er op dat hij zelf in het verleden ook verantwoordelijk is geweest voor de vroegtijdige uitschakeling van Manchester United. "Ik zat twee keer op de bank in de Champions league toen Manchester er in de achtste finales werd uitgegooid. Met Porto in 2004 en met Real Madrid in 2013. Het is niets nieuws voor de club."

Mourinho, die de Champions League met Porto en Inter wist te winnen, is niet van plan zich lang bezig te houden met de uitschakeling. "Ik wil er geen grote zaak van maken. Daar hebben we geen tijd voor. Zaterdag hebben we alweer de volgende wedstrijd. Dat is voetbal."