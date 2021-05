Team van zwaargewonde motorcoureur Jason Dupasquier komt niet in actie tijdens GP van Italië

Jason Dupasquier werd zaterdag zwaargewond afgevoerd na een harde crash. Ⓒ HH/ANP

Het Duitse motorsportteam Prüstel GP slaat de Grote Prijs van Italië over omdat hun Zwitserse coureur Jason Dupasquier in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. De 19-jarige Dupasquier kwam zaterdag in de kwalificatie in de Moto3 ten val en werd toen geraakt door een andere motor. Hij werd geruime tijd behandeld op het asfalt van het circuit van Mugello en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis van Florence.