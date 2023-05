Geen 25e finale op rij voor hockeyvrouwen Den Bosch

Een kwart eeuw domineerde Den Bosch met finaleplaatsen en landstitels het vrouwenhockey. Het was Amsterdam dat vier keer die hegemonie doorbrak. Verder hield alleen corona Den Bosch een keer van een titel af. Nu voorkwam uitgerekend de aartsrivaal dat de onwaarschijnlijke reeks finaleplaatsen een vervolg kreeg met een zilveren editie.

Haarscheurtjes

Het Bossche imperium vertoonde al haarscheurtjes. Van de gebruikelijke dominantie in de competitie was dit keer geen sprake. De laatste jaren stonden in het teken van de uittocht van een groot aantal internationals. De ploeg van trainer-coach Marieke Dijkstra leverde honderden interlands aan ervaring in. Afgelopen zomer vertrokken Lidewij Welten, Margo van Geffen en Marloes Keetels. In de reguliere competitie greep SCHC de macht.

Maar dan zijn er altijd nog de play-offs. Bij finales van de Euro Hockey League (EHL) bewees Den Bosch dat het met een jonge selectie en eigen talenten nog steeds kan pieken. Het klopte SCHC in de kwartfinales na shoot-outs om vervolgens de titel te pakken.

Deksel op de neus

De halve finale om de titel tegen Amsterdam was beladen. De twee aartsrivalen stonden weer eens tegenover elkaar. Amsterdam, dat zich vorige zomer met een aantal pseudo-internationals versterkte, wilde niet net als vorig jaar de finale mislopen. De 1-1 in eigen stadion op Hemelvaartsdag was een forse teleurstelling. Amsterdam liet voor de pauze mogelijkheden liggen om een 1-0 voorsprong verder uit te bouwen en kreeg vier minuten voor tijd het deksel op de neus. Sanne Koolen flatste de gelijkmaker na een strafcorner achter doelvrouw Anne Veenendaal.

Toch reisde Amsterdam met het nodige vertrouwen af naar het complex aan de Bossche Oosterplas. Daar greep de ploeg in 2019 de laatste landstitel. Bovendien moest de thuisploeg het nog steeds zonder Pleun van der Plas en Rosa Fernig doen. Bij de eerste strafcorner van Amsterdam was het al raak. Sabine Plönissen knalde de bal richting doel. Die ging via de stick van Koolen over doelvrouwe Josine Koning heen.

Die treffer werkte lang na bij de Bossche vrouwen, die nog aardig uit de startblokken kwamen. Na een actie van Joosje Burg over de achterlijn maaide Maartje Krekelaar over de bal. Maar verder bleef de cirkel van Amsterdam tijdlang uit het zicht van de Bossche vrouwen, die in de eerste twee kwarts maar een strafcorner kregen.

In het derde kwart was er meer aanvallende bedrijvigheid. Dat leverde onder meer een strafcorner op. Frédérique Matla probeerde het nu wel zelf, maar de topschutter is het hele seizoen al minder op dreef. Achttien goals in de competitie is beneden haar stand. Om echt van zich af te bijten heeft Den Bosch een scorende Matla nodig. Nu bleef het bij wat dreiging. Een strafcorner vier minuten voor tijd zorgde dit keer niet voor een kentering. Veertien seconden voor tijd volgde er nog een. Die leverde indirect een treffer op. De 1-1 werd echter geannuleerd nadat de scheidsrechter de videoarbiter vroeg om naar de goal te kijken. Uiteindelijk ging die dus ook niet door.

Den Bosch incasseerde gelaten de tik die een keer moest komen. In een poging om de top weer te bestormen wijkt de club niet af van het gebruikelijke concept. Voor het komende seizoen is Charlotte Englebert de belangrijkste nieuwe speelster. De Belgische werd bij het laatste WK uitgeroepen tot het grootste talent. Verder mikt de club op de eigen jeugd, die bijna een kwart eeuw aan de basis van de vele successen stond.